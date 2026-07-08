Игрок "Спартака" объяснил, из-за чего разбился трофей Кубка России

Вингер "Спартака" Пабло Солари прокомментировал инцидент с разбившимся у него в руках Кубком России.

"Мне было очень стыдно в тот момент. Шутки были, очень много людей мне тогда написали. Ощущение, что со всего мира писали про разбитый кубок, а не про победу и мой гол. Но самое важное все равно в том, что мы выиграли трофей, и именно это в итоге перевешивает все остальные эмоции", - сказал Солари.

Напомним, 24 мая состоялся Суперфинал Кубка России, в котором московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти красно-белые оказались сильнее - 4:3. Во время празднования победы крайний нападающий Пабло Солари случайно разбил трофей, который должен был перейти на вечное владение столичному клубу.