Игрок "Спартака" объяснил, из-за чего разбился трофей Кубка России

"Было очень стыдно в тот момент". Солари - о разбитом Кубке России
Вингер "Спартака" Пабло Солари прокомментировал инцидент с разбившимся у него в руках Кубком России.
"Мне было очень стыдно в тот момент. Шутки были, очень много людей мне тогда написали. Ощущение, что со всего мира писали про разбитый кубок, а не про победу и мой гол. Но самое важное все равно в том, что мы выиграли трофей, и именно это в итоге перевешивает все остальные эмоции", - сказал Солари.
Напомним, 24 мая состоялся Суперфинал Кубка России, в котором московский "Спартак" встречался с "Краснодаром". Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти красно-белые оказались сильнее - 4:3. Во время празднования победы крайний нападающий Пабло Солари случайно разбил трофей, который должен был перейти на вечное владение столичному клубу.
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