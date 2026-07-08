Мартинес покинул пост тренера сборной Португалии

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии
Португальская футбольная федерация (FPF) на своём официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом. Контракт испанского специалиста истёк в среду, 8 июля 2026 года.
«Федерация благодарит Роберто Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и самоотдачу в последние три с половиной года, отмеченные победой в Лиге наций в 2025 году, а также за преданность, с которой он принял проект, и уважение, которое всегда проявлял к стране и португальскому футболу», — говорится в заявлении FPF.
Президент федерации уже приступил к поискам нового наставника. Мартинес возглавил португальцев в январе 2023 года. Под его руководством команда выиграла Лигу наций (2025) и вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года, где уступила Испании в 1/8 финала.
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