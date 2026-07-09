Даити Камада продлил контракт с «Кристал Пэлас»
Японский полузащитник Даити Камада продлил контракт с лондонским «Кристал Пэлас» до 2027 года. Об этом сообщает аккаунт «орлов» в социальной сети X.
Предыдущий контракт 29-летнего футболиста истёк в конце июня, после чего он находился в статусе свободного агента.
В минувшем сезоне Камада принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил один мяч, отдал пять результативных передач и заработал четыре жёлтые карточки. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока достигает € 10 млн.
По итогам сезона-2025/2026 «Кристал Пэлас» занял 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Помимо этого, лондонский клуб выиграл Лигу конференций, победив в финале испанский «Райо Вальекано».
Поргугалец Пиньейру будет судить матч Аргентина – Швейцария в 1/4 финала ЧМ. Француз Тюрпен назначен на игру Англии с Норвегией
Англия не сможет обжаловать дисквалификацию Куансы. В решении ФИФА не упомянута статья, на основании которой отсрочили бан Балогуна
Куанса дисквалифицирован на 2 матча после удаления в игре с Мексикой. Защитник Англии не сыграет с Норвегией и может пропустить полуфинал ЧМ