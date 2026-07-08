Канчельскис рассказал о встрече с Роналду

Канчельскис о Роналду: «Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет, в чем-то я его обошел. Но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о встрече с Криштиану Роналду.
«Я с Роналду пересекался в Москве, когда они играли в финале ЛЧ против «Челси». Я тогда приезжал к Фергюсону в отель, привозил икру. Поздравил их с победой в Лиге чемпионов, а Криштиану нормальным парнем оказался. Пообщался с ним, мне было приятно, ведь он знал, что я играл в «Манчестере». Моя фамилия есть в гимне «МЮ», а его – нет. В чем-то я его обошел. Может быть, он видел нарезки моей игры, но у меня лишь 102 гола за карьеру, а у него под 1000», – сказал Канчельскис.
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