Вратарь Песьяков рассказал о языковом барьере с тренером «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Сергей Песьяков рассказал, что одной из причин ухода тренера Унаи Эмери из московского клуба стал языковой барьер.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Песьяков, ныне выступающий за самарские «Крылья Советов», играл за «красно‑белых» с 2009 по 2017 год.

— Унаи Эмери можно назвать самым именитым тренером, с которым ты работал в карьере. Тебе нравилось с ним работать? Ты говорил, что у него не получилось в «Спартаке» из‑за языкового барьера. Может, были и другие причины?

— Он тогда вообще не говорил по‑английски — сейчас, наверное, уже выучил. У него был конфликт с Эйденом Макгиди, но и без этого всё равно приходилось общаться через переводчика или помощников, что очень сильно мешало.

Тактики было много: игра через низ, короткий пас, выход из обороны. Перед началом сборов мне сказали, что я могу искать команду, а я стал чуть ли не первым номером только потому, что умел играть ногами. Запомнился случай: мы играли с «Шахтёром» в Донецке, я хотел разрезать передачей между линиями, ошибся, а Эмери с бровки зааплодировал и сказал: «Хорошо, Серёга, молодец». Это было то, что он любит и требует.

— Как в команде тогда обсуждали ту историю с фразой Артёма Дзюбы про «тренеришку»? Многие ли в раздевалке разделяли такую оценку?

— В шутку восприняли, посмеялись. Результатов не было, не блистали, так скажем. 1:5 от «Динамо» стало гвоздём в крышку гроба. Понятно, результата не было, все ждали чемпионства. Как в команде реагировали, я уже не помню.

— Дзюба говорил подобное в лицо Эмери?

— Не помню, честно говоря. Тогда понятно было, что всё это на эмоциях. И Эмери тоже что‑то кричал. Давно это было, пятнадцать лет назад почти, сложно вспоминать, — сказал Песьяков «Советскому Спорту».

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