Мексиканский клуб ведет переговоры по трансферу игрока «Локомотива»

Мексиканский «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры по трансферу Сесара Монтеса из «Локомотива» — СМИ МАТЧ ПЛЮС — 8 июл. Мексиканский клуб «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, сообщает журналист С
Мексиканский клуб «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
Защитник российского клуба пока не имеет других конкретных предложений из Европы, поэтому его возвращение в Мексику становится все более вероятным.
Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах.
На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре матча за сборную Мексики, которая уступила команде Англии (2:3) в 1/8 финала.
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Мексиканский «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры по трансферу Сесара Монтеса из «Локомотива» — СМИ МАТЧ ПЛЮС — 8 июл. Мексиканский клуб «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, сообщает журналист С
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