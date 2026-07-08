Мексиканский клуб ведет переговоры по трансферу игрока «Локомотива»

Мексиканский клуб «Крус Асуль» ведет продвинутые переговоры о трансфере защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Защитник российского клуба пока не имеет других конкретных предложений из Европы, поэтому его возвращение в Мексику становится все более вероятным.

Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах.

На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре матча за сборную Мексики, которая уступила команде Англии (2:3) в 1/8 финала.