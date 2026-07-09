В "Монако" допустили уход полузащитника

В "Монако" допустили расставание с Погба этим летом
Спортивный директор "Монако" Тьяго Скуро прокомментировал ситуацию с полузащитником Полем Погба.
"Мы очень уважаем Поля. У нас есть все лето, чтобы оценить, на каком уровне мы увидим его. Возможно, он уйдет. У нас всегда были очень открытые и прозрачные отношения. Если в какой-то момент ожидания игрока разойдутся с ожиданиями клуба, нам придется сесть за стол переговоров и найти решение", - сказал Скуро.
Погба перешел в "Монако" летом прошлого года. Действующий контракт француза с клубом действует до 30 июня 2027-го. За прошлый сезон полузащитник сыграл всего 115 минут в шести матчах и не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 33-летнего экс-хавбека сборной Франции в 2,50 миллиона евро.
Напомним, ранее сообщалось о назначении на пост главного тренера монегасков Фелипе Луиса.
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