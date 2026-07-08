Сперцян прибыл в расположение «Аль-Ахли» в Австрии

Воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян прибыл в расположение «Аль-Ахли» и провёл первую тренировку с новыми партнёрами по команде. Фотографиями новичка из Российской Премьер-Лиги поделилась пресс-служба саудовского клуба в соцсети.

Сперцян присоединился к «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно. О переходе было официально объявлено во вторник, 7 июля. По данным СМИ, футболист подписал с командой трёхлетний контракт, а сумма трансфера, заплаченная «Краснодару», превысила € 21 млн.

Ранее спортивный директор «Аль-Ахли» Руи Педру поприветствовал Сперцяна в клубе и заявил, что он станет важным дополнением к команде и сыграет ключевую роль в достижении целей в предстоящих сезонах.