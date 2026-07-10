В «Краснодаре» раскрыли подробности перехода Сперцяна в «Аль‑Ахли»: «Предложение от них было самым серьезным»
Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин заявил «Матч ТВ», что «Аль‑Ахли» сделал официальное предложение по переходу полузащитника Эдуарда Сперцяна в начале лета.
О переходе Сперцяна в саудовский «Аль‑Ахли» было объявлено во вторник.
— «Аль‑Ахли» давно пришел к «Краснодару» с предложением по Сперцяну? Как проходил диалог?
— В диалоге я не участвовал, но с предложением они пришли, как я понял, в начале лета.
— Предложение по Сперцяну от «Аль‑Ахли» было единственным или были еще от других клубов?
— От «Аль‑Ахли» было самым серьезным.
— Клуб уже ищет замену Эдуарду?
— Учитывая, что Сперцян был одним из ключевых футболистов «Краснодара», одномоментно заменить его сейчас не представляется возможным. Команда будет как‑то перестраиваться, искать какие‑то выходы. Но что тут поделать — это футбол, — сказал Бузникин «Матч ТВ».
Сперцяну 26 лет. В сезоне‑2024/25 в роли капитана он привел «Краснодар» к первому чемпионству в истории клуба. В сезоне‑2025/26 полузащитник стал лучшим ассистентом РПЛ (16 голевых передач) и лучшим по системе «гол + пас» — 29 очков (13+16).
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