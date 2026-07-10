Семак ответил, сыграют ли Энрике и Сантос в матче за Суперкубок России

Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют за петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России против московского "Спартака". Об этом ТАСС рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы завершили выступление на турнире 5 июля, уступив норвежцам (1:2) в матче 1/8 финала.
"Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со "Спартаком" в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно", - сказал Семак.
Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало - 19:30 мск. "Зенит" примет участие в матче как чемпион страны, "Спартак" - как обладатель кубка страны.
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