Семак ответил, сыграют ли Энрике и Сантос в матче за Суперкубок России

Бразильские футболисты Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют за петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России против московского "Спартака". Об этом ТАСС рассказал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Сантос и Энрике выступали за сборную Бразилии на чемпионате мира. Бразильцы завершили выступление на турнире 5 июля, уступив норвежцам (1:2) в матче 1/8 финала.

"Дуглас Сантос и Луис Энрике не сыграют со "Спартаком" в Суперкубке России. Это большая потеря, но других вариантов нет, естественно", - сказал Семак.

Матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Начало - 19:30 мск. "Зенит" примет участие в матче как чемпион страны, "Спартак" - как обладатель кубка страны.