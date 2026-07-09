«Реалу» и ПСЖ интересен игрок «Арсенала»

Мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Барселона» следят за центральным защитником «Арсенала» Вильямом Салиба. «Канониры» не готовы вести переговоры, пока сумма предложения не достигнет € 150 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сумма в € 150 млн является крайне затруднительной для «Барселоны». «Реал» и «ПСЖ» обладают большими возможностями, однако, вероятно, «Арсенал» не продаст Салиба ни одному из названных клубов.

В минувшем сезоне Салиба принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.