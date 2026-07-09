Стали известны детали контракта Клоппа со сборной Германии

Сборная Германии договорилась с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера.

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По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 59-летний специалист должен подписать контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), рассчитанный до 2030 года и охватывающий чемпионат мира-2030.

Финальные переговоры запланированы на пятницу или субботу в Нью-Йорке.

Вопрос об уходе Клоппа из системы Red Bull, где он возглавляет футбольное направление, не станет проблемой. Этот процесс будет официально завершен после того, как будет окончательно оформлено соглашение между Клоппом и DFB.