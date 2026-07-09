Мор: «Эмоции не должны сказаться на матче сборных Аргентины и Швейцарии»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» заявил, что эмоциональная усталость не должна сказаться на игре сборных Аргентины и Швейцарии в 1/4 финала чемпионата мира‑2026. Матч пройдет 11 июля в Канзас‑Сити (США). В 1/8 финала сборная Аргентины одержала волевую победу над командой Египта (3:2), отыгравшись со счета 0:2. Швейцарцы победили сборную Колумбии в серии пенальти (0:0, 4:3 по пен).

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— Сборная Аргентины отдала много эмоций, одержав волевую победу над командой Египта, но ведь и швейцарцы отдали эмоции, победив в серии пенальти. Я думаю, пенальти отнимают больше эмоций. Аргентинцы понимают, что им нужно идти дальше, а опустошение наступит уже после окончания турнира. Я думаю, эмоции не должны сказаться на четвертьфинальной игре, — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча сборных Аргентины и Швейцарии смотрите 12 июля с 3:40 мск на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении «Матч ТВ».