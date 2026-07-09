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Дзюба: «Сделал все возможное, чтобы уехать в Англию после ЧМ‑2018. Но российские агенты не в состоянии такое организовать»

Матч ТВ

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил «Матч ТВ», что сделал всё возможное для переезда в чемпионат Англии после чемпионата мира‑2018.

Дзюба пытался уехать в Англию после ЧМ-2018
© ФК «Акрон»

Дзюбе 37 лет, после ухода из тольяттинского «Акрона» форвард стал свободным агентом.

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— У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал всё возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты — люди, которые не в состоянии такое организовать, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

Дзюба на ЧМ‑2018 в России забил три мяча и отдал две голевые передачи в пяти матчах.

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