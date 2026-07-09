Дюков объяснил, почему Нижний Новгород выбрали для проведения матча за Суперкубок

Дюков объяснил, почему РФС выбрал Нижний Новгород местом проведения матча за Суперкубок России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал «Матч ТВ», почему РФС выбрал Нижний Новгород местом проведения матча за Суперкубок России.
Игра между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится 18 июля.
— Почему выбрали Нижний Новгород? И какие еще города претендентовали на проведение Суперкубка?
— Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт‑Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться на футбол.
При выборе города для нас еще важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, и мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок, — сказал Дюков «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Футболист «Спартака» Бабич: «В предстоящем сезоне мы должны биться и выиграть чемпионат»
Дюков объяснил, почему РФС выбрал Нижний Новгород местом проведения матча за Суперкубок России
Дзюба: «Сделал все возможное, чтобы уехать в Англию после ЧМ‑2018. Но российские агенты не в состоянии такое организовать»
Фанаты Марокко запускали фейерверки, играли на барабанах, пели и использовали автомобильные гудки у отеля сборной Франции перед матчем ЧМ
Радимов про IShowSpeed после камбэка Аргентины против Египта: «А где этот Спид? Он при 2:0 скакал! Куда он делся?»
Симон о Куртуа: «Очень разносторонний голкипер, ему непросто забить из-за его габаритов. Он отлично работает с мячом, быстро перемещается, уверенно действует в штрафной»