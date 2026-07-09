Аршавин оценил гипотетическое возвращение Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил возможное возвращение нападающего Артема Дзюбы в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, для форварда такое развитие событий было бы шикарным.

«Но я не знаю, насколько его хочет "Спартак"», — добавил Аршавин.

Бывший футболист также отметил, что Дзюба способен продолжить карьеру в РПЛ.

«Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне», — заявил Аршавин.

Ранее Леонид Гольдман, агент Дзюбы, рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.