Радимов назвал сильнейшего бразильца, против которого играл
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов ответил на вопрос о самом сильном бразильском футболисте, против которого ему довелось играть.
"Вагнер Лав. Если мы берем российский чемпионат, то это Вагнер", - сказал Радимов в видео на YouTube-канале Fonbet.
Вагнер Лав выступал в России за московский ЦСКА, в составе которого завоевал 14 трофеев, включая победу в Кубке УЕФА. В 2026 году бразильский нападаюий объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.
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