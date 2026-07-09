Радимов назвал сильнейшего бразильского футболиста, против которого играл

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов ответил на вопрос о самом сильном бразильском футболисте, против которого ему довелось играть.

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"Вагнер Лав. Если мы берем российский чемпионат, то это Вагнер", - сказал Радимов в видео на YouTube-канале Fonbet.

Вагнер Лав выступал в России за московский ЦСКА, в составе которого завоевал 14 трофеев, включая победу в Кубке УЕФА. В 2026 году бразильский нападаюий объявил о завершении профессиональной игровой карьеры.