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«Атлетико» договорился о покупке Юлманда из «Спортинга» за 40 млн евро плюс бонусы

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«Атлетико» договорился со «Спортингом» о трансфере 27-летнего опорного полузащитника Мортена Юлманда.

«Атлетико» договорился о покупке игрока «Спортинга»
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Испанский клуб заплатит 40 миллионов евро плюс бонусы за трансфер хавбека, который носил капитанскую повязку в португальской команде. Ранее сообщалось, что с бонусами сумма может достичь 45 миллионов евро.

Юлманд подпишет контракт с «Атлетико» до июня 2031 года.

В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 передачи в 27 матчах чемпионата Португалии.

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