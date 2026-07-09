«Атлетико» договорился о покупке игрока «Спортинга»

«Атлетико» договорился со «Спортингом» о трансфере 27-летнего опорного полузащитника Мортена Юлманда.
Датский футболист сегодня отправится в Мадрид.
Испанский клуб заплатит 40 миллионов евро плюс бонусы за трансфер хавбека, который носил капитанскую повязку в португальской команде. Ранее сообщалось, что с бонусами сумма может достичь 45 миллионов евро.
Юлманд подпишет контракт с «Атлетико» до июня 2031 года.
В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 4 передачи в 27 матчах чемпионата Португалии.
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