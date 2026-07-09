Экс-игрок «Спартака» назвал лучшего легионера в истории чемпионата России

Ари назвал лучшего легионера в истории чемпионата России. Это не Вагнер Лав
Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари назвал лучшего легионера в истории чемпионата России по футболу. По мнению Ари, лучшим является экс-вингер санкт-петербургского «Зенита» Халк.
— Кто, по твоему мнению, лучший легионер в истории чемпионата России?
— Халк.
— Халк или Вагнер?
— Халк.
— Почему?
— Он чуть-чуть другой, но… Он мог всё сделать. Ставил правильно корпус, забил много голов, всегда давал результат. С индивидуальной точки зрения он был очень хорош, очень силён. Техника у него была, можно сказать, лучше, чем у Вагнера, — сказал Ари в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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