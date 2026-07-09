«Динамо» Мх объявило о трансфере колумбийского защитника

Махачкалинское «Динамо» объявило о трансфере Андреса Аларкона
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он играл за дагестанский клуб на правах аренды. Теперь же «Динамо» оформило полноценный трансфер 25-летнего колумбийского защитника. Стороны заключили контракт сроком на три года.
«Динамо» оформило трансфер Андреса Аларкона. 25-летний колумбийский защитник подписал трёхлетний контракт с нашим клубом. Прошлый сезон Аларкон провёл в «Динамо» на правах аренды из «Патриотас Бояка». После окончания арендного соглашения клубы договорились о переходе игрока в махачкалинское «Динамо» на условиях полноценного трансфера», — написала клубная пресс-служба.
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