Узбек Каримов на ЧМ заинтересовал скаутов «Зенита», «Ланса» и еще двух топ-клубов РПЛ
Российские клубы «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», а также французский «Ланс» проявляют активный интерес к правому защитнику сборной Узбекистана и клуба «Сурхан» Бехрузу Каримову, сообщает metaratings.ru со ссылкой на информацию портала AUF.
Игра 18-летний футболиста на чемпионате мира 2026 года привлекла серьезное внимание со стороны европейских и российских скаутов. Несмотря на то, что Узбекистан уступил Колумбии (1:3) и Португалии (0:5), юный защитник проявил себя с лучшей стороны, успешно действуя против таких звезд, как Луис Диас и Нуну Мендеш. Каримов восстановился после тяжелого перелома ноги, полученного в мае 2026 года, и успел набрать оптимальную форму к старту мундиаля, где выступал под руководством итальянского специалиста Фабио Каннаваро.
За «Сурхан» Каримов провёл 25 матчей и забил три гола. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость правого защитника составляет 350 тысяч евро, а его контракт с клубом действует до конца 2027 года.
Узбек Каримов на ЧМ заинтересовал скаутов «Зенита», «Ланса» и еще двух топ-клубов РПЛ
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