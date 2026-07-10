Дзюба объяснил, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию

Артём Дзюба рассказал, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
Российский нападающий Артём Дзюба рассказал, почему отказался от трансфера в Саудовскую Аравию несколько лет назад. Футболист подчеркнул, что решил сделать выбор в пользу Турции и перешёл в местный клуб «Адана Демирспор». Однако в чемпионате Турции Дзюба закрепиться не сумел (четыре матча, один гол) и вскоре вернулся в Россию.
— Почему вы сейчас не рассматриваете Саудовскую Аравию?
— У меня были предложения оттуда в своё время, когда это всё только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».
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