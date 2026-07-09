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Стала известна сумма трансфера игрока "Алавеса" в "Спартак" - источник

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Стали известны новые подробности возможного перехода защитника "Алавеса" Виктора Парады в "Спартак".

Стали известны подробности возможного перехода игрока "Алавеса" в "Спартак"
© Global Look Press

Как пишет "Спорт-Экспресс", сумма сделки может составить около пяти миллионов евро. Ранее сообщалось, что первое предложение московского клуба испанская сторона отклонила. После этого красно-белые продолжили переговоры, рассчитывая все же оформить трансфер 24-летнего футболиста.

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В минувшем сезоне Парада провел 33 матча во всех турнирах за "Алавес" и записал на свой счет три результативные передачи.

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