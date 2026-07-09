«Галатасарай» согласовал с «Аль-Насром» аренду нападающего

«Галатасарай» согласовал с «Аль-Насром» аренду Дурана за € 4 млн в год — Fanatik
Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран переходит в «Галатасарай» на правах аренды. Зарплата 22‑летнего колумбийца в турецком клубе составит € 4 млн в год, оставшуюся часть выплатит саудовская сторона. Футболист ожидает официального подписания контракта и прибудет в Стамбул после устранения последних формальностей, сообщает Fanatik.
В минувшем сезоне Дуран также провёл в аренде: первую половину — в «Фенербахче», вторую — в петербургском «Зените». За «Фенербахче» он сыграл 10 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи, а в составе «Зенита» на его счету шесть матчей и один гол.
Контракт форварда с «Аль‑Насром» рассчитан до лета 2030 года.
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