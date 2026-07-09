Выяснилось, сколько «Барселона» предложила «Боруссии» за нападающего

«Барса» предложила 20, а не 40 млн евро за Адейеми – «Боруссия» не считает сумму достаточной. Клубы продолжают переговоры о трансфере форварда (Sky Sport)
Сумма, предложенная «Барселоной» за Карима Адейеми, оказалась меньше, чем сообщалось ранее.
Сегодня появилась информация, что каталонцы отправили «Боруссии» предложение о покупке форварда, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной». По данным Bild, сумма трансфера может составить 40 миллионов евро, а с учетом бонусов общая сумма может превысить 50 миллионов евро.
По данным Sky Sport, в настоящее время дортмундский и каталонский клуб ведут прямые переговоры, однако соглашение пока не достигнуто. Утверждается, что первоначальное официальное предложение «Барселоны» составило 20 миллионов евро. Эта сумма не соответствует ожиданиям «Боруссии».
Действующий контракт 24-летнего игрока рассчитан до 2027 года. На протяжении нескольких месяцев «Боруссия» и агент Жорже Мендеш, представляющий интересы как Адейеми, не могли прийти к согласию. Теперь «Барселона» усиливает давление для осуществления трансфера.
В прошлом сезоне Карим забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.
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