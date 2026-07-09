Футболист «Спартака» рассказал о своем восстановлении

Защитник «Спартака» Срджан Бабич заявил «Матч ТВ», что не был готов выйти на поле в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара», хотя тренировался с командой, а сейчас ситуация с его состоянием изменилась.

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Осенью Бабич перенес операцию на крестообразных связках. Впервые с тех пор на поле он появился в начале июля в товарищеском матче против костромского «Спартака». При этом серб тренировался в общей группе перед финальным матчем Кубка России с «Краснодаром» (24 мая, 1:1, 4:3 по пенальти), хотя и не оказался в итоговой заявке.

— Ты тренировался вместе с командой даже перед финалом Кубка. Реально был готов выйти на поле в случае чего?

— Нет. Я не был готов к тому матчу на 100%. Я тогда готовился с командой последние две недели. Но скорее я был в роли джокера во время тренировок. Но не обсуждалось, чтобы я играл. Я был не в порядке. Сейчас ситуация изменилась, — сказал Бабич «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует в конце июля. В матче первого тура «Спартак» 25 июля на своем поле сыграет с «Родиной».