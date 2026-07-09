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Каррера о «Спартаке»: «Пригласить Конте стоило бы попробовать. Он сейчас без клуба, я за такое предложение»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посоветовал красно-белым пригласить Антонио Конте на должность главного тренера.

Экс-тренер «Спартака» посоветовал клубу пригласить Конте
© Sports.ru

56-летний итальянец тренировал такие клубы, как «Аталанта», «Ювентус», «Интер» и «Наполи» в Италии, а также «Тоттенхэм» и «Челси» в Англии.

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«Антонио Конте сейчас без клуба после ухода из «Наполи». «Спартаку» точно стоило бы попробовать пригласить его. Конечно, этот вопрос стоит адресовать руководству клуба, но я полностью за такое предложение», – сказал Каррера.

Сейчас «Спартак» возглавляет испанец Хуан Карседо, чей контракт действует до лета 2028 года.

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