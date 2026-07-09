Агент Самошникова объяснил решение футболиста уйти в аренду в «Рубин»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника Ильи Самошникова, объяснил «Матч ТВ» решение футболиста перейти из «Спартака» в казанский «Рубин» желанием получать больше игрового времени.

© ФК «Спартак»

В среду было объявлено, что Самошников перешел в «Рубин» на правах аренды, соглашение с 28‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2026/27. 8 июля защитник принял участие в товарищеском матче между командами, выйдя на замену в составе казанцев.

— Ушли в аренду на год, потому что Илья хочет играть. В «Спартаке» у него пока такой возможности не было после травмы. И решили пойти в аренду, чтобы получить больше игрового времени, набрать кондиции, восстановиться после долгой паузы. Поэтому Илья вернулся в «Рубин» как к себе домой. Его хорошо приняли. Думаю, Илья сам доволен, что у него будет возможность играть и проявлять себя, — сказал Бабырь «Матч ТВ».

Самошников уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год. В августе 2025‑го защитник пополнил состав «Спартака», за который провел пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.