Выяснилось, собирается ли Камавинга покидать «Реал» этим летом

Эдуарду Камавинга не планирует покидать «Реал» этим летом — Instant Foot
Французский полузащитник Эдуарду Камавинга намерен остаться в мадридском «Реале» и бороться за место в основном составе команды, сообщает Instant Foot в социальной сети X.
Возможный уход футболиста может быть рассмотрен только в том случае, если мадридский клуб получит устраивающее финансовое предложение, а сам Камавинга изменит свою нынешнюю позицию.
В минувшем сезоне-2025/2026 Эдуарду Камавинга принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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