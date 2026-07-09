Стала известна судьба защитника Каррераса в «Реале»

«Реал» планирует оставить Альваро Каррераса — Фабрицио Романо
Мадридский «Реал» намерен сохранить левого защитника Альваро Каррераса в составе на предстоящий сезон-2026/2027, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.
Испанский футболист будет рассматриваться в качестве замены для основного игрока на этой позиции Марка Кукурельи. Руководство «Королевского клуба» уже ответило отказом на запросы о трансфере Каррераса со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
В минувшем сезоне-2025/2026 принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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