Нападающий «Ростова» согласовал контракт с «Балтикой»

Голенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. «Ростов» хочет 350 млн рублей за форварда, калининградцы пытаются сбить цену (Sport Baza)
Нападающий «Ростова» Егор Голенков согласовал контракт с «Балтикой».
По информации телеграм-канала Sport Baza, 27-летний футболист договорился с калининградцами еще в июне, однако клубы все еще продолжают переговоры. «Ростов» хочет получить за Голенкова 350 миллионов рублей, а «Балтика» пытается сбить цену.
Сам форвард хочет сменить обстановку, но не верит в успешное завершение сделки из-за принципиальной позиции ростовчан.
Отмечается, что клубу, испытывающему финансовые трудности, было бы выгодно продать Голенкова за полтора года до окончания его контракта.
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