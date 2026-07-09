Нападающий «Ростова» согласовал контракт с «Балтикой»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков согласовал контракт с «Балтикой».

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По информации телеграм-канала Sport Baza, 27-летний футболист договорился с калининградцами еще в июне, однако клубы все еще продолжают переговоры. «Ростов» хочет получить за Голенкова 350 миллионов рублей, а «Балтика» пытается сбить цену.

Сам форвард хочет сменить обстановку, но не верит в успешное завершение сделки из-за принципиальной позиции ростовчан.

Отмечается, что клубу, испытывающему финансовые трудности, было бы выгодно продать Голенкова за полтора года до окончания его контракта.