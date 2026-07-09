«Зенит» продлил контракт с нападающим

«Зенит» официально объявил о продлении контракта с 18-летним нападающим Андреем Касаджиковым. Стороны заключили соглашение на три года — до лета 2029 года.

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«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Андрея Касаджикова с новым соглашением и желает удачи и побед», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале.

Стоит отметить, что Касаджиков сейчас выступает за «Зенит-2». В составе дублирующей команды сине-бело-голубых в текущем сезоне Андрей провёл 16 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость перспективного россиянина в € 400 тыс.