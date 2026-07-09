«Ньюкасл» покупает одного из лидеров сборной Швейцарии за 60 миллионов евро
Полузащитник немецкого «Фрайбурга» Жоан Манзамби близок к переходу в английский «Ньюкасл». Об этом сообщает Sky Sport.
Согласно источнику, клубы уже достигли соглашения о трансфере 20-летнего футболиста. Покупка обойдётся «Ньюкаслу» в 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Манзамби принял участие в 47 матчах за «Фрайбург» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.
В настоящий момент Жоан принимает участие на чемпионате мира по футболу-2026 в составе сборной Швейцарии. Ему удалось забить три мяча и сделать два ассиста в четырёх поединках.
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«Ньюкасл» за 60 млн евро купит Манзамби у «Фрайбурга». «Астон Вилла» тоже претендовала на 20-летнего хавбека Швейцарии (Флориан Плеттенберг)