«Ньюкасл» покупает одного из лидеров сборной Швейцарии

Полузащитник немецкого «Фрайбурга» Жоан Манзамби близок к переходу в английский «Ньюкасл». Об этом сообщает Sky Sport.

Согласно источнику, клубы уже достигли соглашения о трансфере 20-летнего футболиста. Покупка обойдётся «Ньюкаслу» в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Манзамби принял участие в 47 матчах за «Фрайбург» во всех турнирах, забил семь голов и отдал девять результативных передач.

В настоящий момент Жоан принимает участие на чемпионате мира по футболу-2026 в составе сборной Швейцарии. Ему удалось забить три мяча и сделать два ассиста в четырёх поединках.