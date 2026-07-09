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Владислав Радимов обозначил фаворита предстоящего сезона РПЛ

Чемпионат.com

Бывший футболист московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал фаворита предстоящего розыгрыша Мир РПЛ. По словам Радимова, фаворитом следующего сезона чемпионата России будет «Зенит».

Радимов назвал фаворита предстоящего сезона РПЛ
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«А что «Зенит»? Ну, начнётся чемпионат, будет понятно по трансферам, как там закончится, кого возьмут, кого не возьмут, и от этого будем плясать. Но давай будем объективны: «Зенит» — фаворит этого сезона. «Краснодар» с их проблемами… «Спартак» остался на уровне, но ещё есть время усилиться. Усилится или нет «Спартак», никто не понимает, потому что обычно, когда у них всё хорошо, происходит какая-то абра-кадабра, и «Спартак» всё портит. ЦСКА, в моём понимании, до стабильности ещё далеко. «Динамо»… Шварц пришёл, но насколько его хватит и сколько у него будет времени построить игру… Тоже сильно сомневаюсь. А больше конкурентов [у «Зенита» нет]… Про «Локомотив» и так все знают, что там проблемы», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
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