Нападающий сообщил «Боруссии», что хочет перейти в «Барселону»

Форвард «Боруссии» Карим Адейеми проинформировал дортмундский клуб, что хочет перейти в «Барселону».

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Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс. По его данным, соглашения между клубами пока нет, но переговоры продолжаются.

Ранее стало известно, что каталонцы отправили «Боруссии» предложение о покупке 24-летнего форварда, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной».

По оценке Bild, сумма трансфера может составить 40 миллионов евро, а с учетом бонусов общая сумма может превысить 50 миллионов евро. Sky Sport же писал, что первоначальное официальное предложение «Барсы» составило 20 миллионов евро, что не соответствует ожиданиям «Боруссии».

В прошлом сезоне Адейеми забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.