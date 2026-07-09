Нападающий сообщил «Боруссии», что хочет перейти в «Барселону»

Адейеми сообщил «Боруссии», что хочет перейти в «Барсу». Клубы продолжают переговоры (Бен Джейкобс)
Форвард «Боруссии» Карим Адейеми проинформировал дортмундский клуб, что хочет перейти в «Барселону».
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс. По его данным, соглашения между клубами пока нет, но переговоры продолжаются.
Ранее стало известно, что каталонцы отправили «Боруссии» предложение о покупке 24-летнего форварда, а сам футболист согласовал контракт с «Барселоной».
По оценке Bild, сумма трансфера может составить 40 миллионов евро, а с учетом бонусов общая сумма может превысить 50 миллионов евро. Sky Sport же писал, что первоначальное официальное предложение «Барсы» составило 20 миллионов евро, что не соответствует ожиданиям «Боруссии».
В прошлом сезоне Адейеми забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах Бундеслиги.
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