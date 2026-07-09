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«Барселона» взяла кредит на € 210 млн для трансферов Хулиана Альвареса, Адейеми и Канселу

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«Барселона» оформила банковский кредит в размере € 210 млн для финансирования крупной летней трансферной кампании. Основная часть средств будет направлена на приобретение трёх игроков: нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу и вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, сообщает Marca.

«Барселона» взяла кредит на летнюю трансферную кампанию
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По данным источника, часть заёмных средств также пойдёт на покрытие операционных расходов, включая выплату заработной платы. Кредит взят под будущие доходы клуба.

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Сделка по переходу Адейеми, как ожидается, будет закрыта в ближайшее время. Трансферы Альвареса и Канселу, напротив, потребуют больше времени — переговоры по аргентинскому форварду «Барселона» активизирует после завершения чемпионата мира, а для оформления перехода португальца необходимо урегулировать налоговые вопросы.

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