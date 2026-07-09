Игрок сборной России рассказал, за кого болеет в противостоянии Месси и Роналду

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, за кого болеет в противостоянии аргентинского нападающего Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду. Молодой россиянин признался, что ему больше импонирует Месси.

— Вечный вопрос, кто круче — Месси или Роналду — подошёл к концу?

— Нет. Криштиану — великий футболист с безумной работоспособностью, поэтому сравнивать их тяжело. Тут скорее вопрос, кто кому импонирует. Мне больше Месси, но про Криштиану ни одного плохого слова не скажу, — сказал Батраков в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Олегом Лысенко.