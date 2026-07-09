Семака признали лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Церемония вручения наград проходит в Москве.
В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны команд, журналисты, представители лиги и компаний-партнеров, а также болельщики.
Семаку 50 лет, он занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018 года, под его руководством команда семь раз стала чемпионом России, пять раз выиграла Суперкубок России и дважды - кубок страны. В сезоне-2025/26 "Зенит" выиграл РПЛ.
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