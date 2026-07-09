«Балтика» объявила о трансфере защитника Ильи Кирша
Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила о переходе защитника Ильи Кирша, который ранее выступал за «Пари НН».
«Футбольный клуб «Балтика» подписал трудовое соглашение с центральным защитником Ильёй Киршем. 21-летний спортсмен присоединяется к нашей команде в качестве свободного агента. Кирш — воспитанник петербургского «Зенита». В составе сине-бело-голубых Илья выступал за команды академии и «Зенит-2». В 2023 году защитник перешёл на правах аренды в «Ростов», где за вторую команду южан провёл девять матчей. В 2024-м присоединился к махачкалинскому «Динамо», где и дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Спустя год Илья переехал в Новороссийск и провёл за «Черноморец» 16 матчей, а уже зимой 2026-го оказался в «Пари НН». За нижегородский клуб футболист сыграл 10 встреч. Кирш также провёл 10 матчей в составе молодёжной сборной России. Его дебют в национальной команде U21 состоялся в октябре 2023 года. За сборную страны он отметился одним забитым мячом», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».
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