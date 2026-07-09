«Арсенал» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса» Мелье
«Арсенал» подтвердил трансфер экс-вратаря «Лидса» Иллана Мелье.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом
Мелье провел в «Лидсе» семь сезонов, на его счету 215 матчей за клуб во всех турнирах, 70 из которых – сухие.
Иллан – воспитанник «Лорьяна», за который провел один сезон в Лиге 2. Изучить полную статистику голкипера можно по ссылке.
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