«Арсенал» бесплатно подписал экс-вратаря «Лидса»

«Арсенал» подтвердил трансфер экс-вратаря «Лидса» Иллана Мелье.

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Ранее сообщалось, что лондонский клуб подпишет 26-летнего француза бесплатно, поскольку тот стал свободным агентом

Мелье провел в «Лидсе» семь сезонов, на его счету 215 матчей за клуб во всех турнирах, 70 из которых – сухие.

Иллан – воспитанник «Лорьяна», за который провел один сезон в Лиге 2. Изучить полную статистику голкипера можно по ссылке.