Игрок "Динамо" Мх оценил возможное подписание Хубулова

Игрок "Динамо" Мх оценил возможный переход Хубулова в клуб
Футболист "Динамо" Мх Сердер Сердеров высказался о возможном подписании Владимира Хубулова.
Сердер Сердеров рассказал, что команда хорошо приняла Владимира Хубулова.
"Игрок на просмотре? Не знаю, останется ли он в команде на полноценной основе - это решает руководство клуба и тренерский штаб. Но мы с Хубуловым знакомы и хорошо его приняли. Если он останется, то очень поможет команде", - сказал Сердеров "Советскому спорту".
В прошедшем сезоне Владимир Хубулов выступал за самарские "Крылья Советов". На его счету 9 матчей и 0 результативных действий. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
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