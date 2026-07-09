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Игрок "Динамо" Мх оценил возможный переход Хубулова в клуб

Rusfootball

Футболист "Динамо" Мх Сердер Сердеров высказался о возможном подписании Владимира Хубулова.

Игрок "Динамо" Мх оценил возможное подписание Хубулова
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Сердер Сердеров рассказал, что команда хорошо приняла Владимира Хубулова.

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"Игрок на просмотре? Не знаю, останется ли он в команде на полноценной основе - это решает руководство клуба и тренерский штаб. Но мы с Хубуловым знакомы и хорошо его приняли. Если он останется, то очень поможет команде", - сказал Сердеров "Советскому спорту".

В прошедшем сезоне Владимир Хубулов выступал за самарские "Крылья Советов". На его счету 9 матчей и 0 результативных действий. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

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