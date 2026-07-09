Сборная Норвегии переехала в другой отель перед матчем с Англией

Сборная Норвегии сменила отель в Майами перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 против Англии.

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Сообщается, что команда испытывала неудобства из-за шума и серьезных организационных проблем в пятизвездочном отеле The Dalmar в Форт-Лодердейле. По соседству находится крупная строительная площадка, примыкающая к одной из самых загруженных дорог города, и, как утверждается, это мешало футболистам отдыхать в часы восстановления. Кроме того, несколько игроков команды столкнулись с тяжелым недомоганием.