Экс-игрок сборной Венесуэлы прокомментировал выступления Неймара и Роналду

«Роналду нужно было выпускать со скамейки, Неймар не может работать как раньше. Без них Португалия и Бразилия 100% прошли бы дальше». Экс-форвард Венесуэлы Морено о ЧМ
Экс-форвард сборной Венесуэлы Алехандро Морено порассуждал о том, прошли бы Бразилия и Португалия дальше на ЧМ-2026 без Неймара и Роналду.
Обе сборные вылетели в 1/8 финала турнира – бразильцы проиграли Норвегии, а португальцы уступили Испании.
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«Думаю, ответ подходит для обеих команд – 100%, они бы прошли дальше! Если говорить о Бразилии и Неймаре, когда он вышел на поле в матче с Норвегией, он обусловил все действия в атаке Бразилии. Игроки, которые эффективно создавали моменты по ходу матча, например, Вини Жуниор, делегировали это ему. Эти парни уважают его, равняются на него, но, по правде говоря, он не способен выполнять работу, которую делал раньше. Что касается Криштиану Роналду, у меня нет никаких сомнений в том, что Португалия прошла бы дальше в турнире, если бы Роберто Мартинес принял единственное решение, которое ему нужно было принять: начинать матчи с Криштиану Роналду в запасе. Это пошло бы Роналду на пользу. Гонсалу Рамуш гонял бы защитников 75-80 минут, а потом, если очень хочется, вы можете выпустить Роналду со скамейки. Таким образом он мог бы поменять темп, выпустить свежего футболиста против уставших. Он ни разу этого не сделал. Если бы это зависело от меня, я не брал бы ни Неймара, ни Роналду на чемпионат мира. Обеим командам было бы лучше без Неймара и без Криштиану Роналду», – отметил Морено.
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