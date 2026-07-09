«Зенит» вышел из переговоров по Карпукасу с «Локомотивом»

«Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артёма Карпукаса. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В питерском клубе считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше € 4,5 млн + бонусы, поэтому на данный момент переговоры прекращены.

В минувшем сезоне-2025/2026 Артём Карпукас в 35 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.