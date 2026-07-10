ЦСКА связывался с «Локомотивом» по трансферу нападающего Воробьева

«Локомотив» запросил у ЦСКА € 7 млн за трансфер Воробьёва
ЦСКА связывался с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Но после объявленной суммы в € 7 млн за трансфер ЦСКА решил не продолжать переговоры. При этом для самого игрока приоритетом остаётся переход в «Краснодар».
В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
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