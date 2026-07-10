Экс-игрок сборной России: Инфантино показал слабость как глава ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино показал себя как слабый руководитель в истории с приостановкой дисквалификации американца Фоларина Болагуна и звонком президента США Дональда Трампа. Такое мнение ТАСС высказал призер чемпионатов СССР и России, бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков.

Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира с командой Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Американец ударил соперника шипами сзади по ноге. 5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию Балогуна. Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил, что ФИФА приняла решение после того, как главе организации позвонили из Белого дома. Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации футболиста.

"Вопиющая несправедливость, когда нарушены все правила. Однозначно негативная оценка, не зря все стрелы полетели в сторону Инфантино, который проявил себя как слабый руководитель. Думаю, что на следующих выборах президента ФИФА этот случай будет весомым аргументом, чтобы он не остался, - сказал Кирьяков. - Думаю, вся футбольная общественность этим возмущена, и надо сделать определенные выводы. Чтобы такого человека во главе ФИФА не было - такой случай непозволительный для такой организации. Думаю, уже во всех головах сидит, что Инфантино слабый, и шансов на следующих выборах у него очень мало".

В решении с дисквалификацией Болагуна дисциплинарный комитет руководствовался одной из статьей кодекса, которая позволяет приостанавливать санкции. Футболист был дисквалифицирован на одну игру с отсрочкой исполнения на испытательный срок в один год.

"Подается определенная бумага после матча в соответствующий комитет ФИФА с просьбой рассмотреть правомерность красной карточки. Либо же это грубая ошибка арбитра или VAR. Все это дело рассматривается и выносится вердикт. А так менять по звонку президента государства - это смешно. Если будет вмешательство по таким решениям, то давайте вообще не играть, смысла никакого нет", - пояснил Кирьяков.

В апреле действующий президент ФИФА Инфантино заявил о намерении переизбираться на пост главы организации. Выборы пройдут в Марокко 18 марта 2027 года.