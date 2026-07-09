«Ахмат» подписал экс-полузащитника «Карабаха» и «Ференцвароша» Ромао
«Ахмат» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Жулио Родригесом Ромао. Трудовое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2029 года.
«Ромао прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Сербии. Приветствуем нашего новичка и желаем удачи!» — написано в сообщении грозненского клуба.
До перехода в «Ахмат» Ромао играл за «Ференцварош» (Венгрия), «Карабах» (Азербайджан) и португальский клуб «Санта-Клара». В составе «Карабаха» полузащитник три раза становился чемпионом Азербайджана. За эту команду футболист провёл 120 матчей, где забил два гола и сделал пять ассистов.
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