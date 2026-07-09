Сергей Семак высказался после признания лучшим тренером сезона на премии «Герои РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил на церемонии «Winline Герои РПЛ» и высказался о победе в номинации на звание лучшего тренера минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

— Спокойно отношусь к индивидуальным призам, какие бы они ни были. Единственное, меня удивило в этом награждении одна вещь. Я согласен с Даней Круговым, что его номинировали на приз лучшего нападающего. У меня вопрос: почему его не номинировали на роль лучшего полузащитника и защитника? Тогда он действительно был бы самым медийным игроком, который поучаствовал во всех номинациях, тем более он везде успел поиграть. Я рад за вас, ребят, вы действительно заслуживаете всех призов, рад, что у нас появляются молодые, прекрасные игроки. Дай бог вам большого будущего. Я думаю, футбол на правильном пути у нас. Есть кому защищать цвета нашей страны. Спасибо вам.

— Сергей Богданович, ещё один вопрос. Известно, что у вас большая семья, большая команда, как вам удаётся совмещать воспитание и одних, и других? Хватает времени и сил.

— Вот вырастут, посмотрим, насколько хватило времени для воспитания. У нас же каждый должен вкладывать те силы, которые есть, а результат нашего труда или воспитания мы уже увидим тогда, когда наши дети подрастут. У меня уже три внучки, я очень люблю своих внучек. И, безусловно, это чистая любовь в совершенном виде, когда не нужно воспитывать, а чисто любить, ценить, — сказал Семак на церемонии.