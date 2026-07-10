«Барселона» предложила € 20 млн за Адейеми, известен ответ «Боруссии» — Marca
Каталонская «Барселона» сделала предложение по нападающему дортмундской «Боруссии» Кариму Адейеми. Сумма оффера — € 20 млн. Немецкий клуб ответил отказом на это предложение, сообщают авторитетные издания Marca и Sky Sports.
По данным источников, «Боруссия» посчитала предложенную сумму слишком маленькой.
В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
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