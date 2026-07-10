Джикия - о долгах "Химок": остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено
Защитник "Локомотива" Георгий Джикия ответил, есть ли у "Химок" долги перед ним.
По словам Джикии, "Химки" должны ему деньги и он верит, что обещания будут выполнены.
- Долг есть, дело идет. Но с прошлого года не было выплачено ни рубля. Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено, - приводит слова Джикии "СЭ".
Георгий Джикия выступал за подмосковные "Химки" с сентября 2024 года по июль 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. После сезона-2024/25 подмосковный клуб не смог пройти лицензирование для участие в следующем сезоне РПЛ, позже клуб был признан банкротом. Сообщалось, что инвестор Туфан Садыгов имеет задолженности перед футболистами и сотрудниками.
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